Haridustöötajad ootavad tunnustamist

Maakondlik konkurss on seotud üleriiglise konkursiga ning laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias. Sellel aastal on maakondlikult ja üleriigliselt üks kattuv kategooria, milleks on elutöö kategooria. Kuna üleriigilise elutööpreemia tunnustuse eesmärk on tunnustada riiklikult silmapaistnud haridustöötajaid, siis VIROL-i soov on tunnustada meie maakonna tasandil pikaajaliselt maakonna haridusse panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult.