Digipraht kogutakse täna virtuaalsele prügimäele

Täna, 22. aprillil toimub eestlaste juhitud Maailmakoristuse võrgustiku eestvedamisel ülemaailmne digitaalne koristuspäev, millega tähistatakse ka keskkonnaliikumise Earth Day juubelit.

Maailmakoristus kutsub kõiki üles leidma täna kas või pool tundi, et vaadata üle e-postkast, telefon ja/või arvuti ning kustutada kasutuks muutunud failid, korduvad või udused pildid, seisma jäänud rakendused ning programmid. Digitaalsel koristuspäeval puhastatud andmete mahtu saab registreerida veebilehel digital.worldcleanupday.org/registration.

"Pean endale seda pidevalt meelde tuletama, et erinevalt pööningust või keldrist, kuhu saab mittevajalikud asjad hoiule viia, võtavad arvutid ja serverid ressurssi ning otseses mõttes kuumendavad meie planeeti," rääkis Eesti Maailmakoristuse eestvedaja Mart Normet. "Muidugi on raske ennustada, kas konkreetset faili võib kunagi veel vaja minna, aga oleme ausad - suuremat osa ei oska me isegi mitte otsida!”

Digitaalse koristuspäeva tulemusena muutuvad digiseadmed kiiremaks ja korrastatud seadmed mõjuvad hästi ka vaimsele tervisele. Eriti oluline, et väheneb seadete mõju keskkonnale. Kuna enam kui pool maailma elanikkonnast kasutab internetti, on selle CO2 emissioon on samas suurusjärgus kogu lennuliiklusega. Ennustatakse, et 2025. aastal kulub viiendik maailmas vajaminevast energiast andmehoidlatele, saades sellega üheks suurimaks keskkonnareostajaks.

Digitaalse koristuspäeva eestvedaja Anneli Ohvril ütles, et digikoristuspäevast osavõtu on kinnitanud juba 26 riiki.