Eesti sõjamuuseum avas virtuaalselt taas uksed

Tuurid on varustatud lühitutvustustega iga ruumi kohta, kuid ka eksponaatide tekstid on suurendades enamasti loetavad. Võimalusel suunavad lingid lisainfot uurima.

"Sõjamuuseum on alati olnud suurem kui pelgalt meie ruumid Viimsis," ütles Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill viidates nii Eesti vabariigi ja Vabadussõja 100. aastapäeva tähistamiseks taasloodud soomusrongile nr. 7 "Wabadus" kui rikkalikule militaarpärandile üle kogu Eesti. "Lisaks on 2020 digikultuuri aasta, nii et on igati õige aeg hakata muuseumi ka virtuaalruumi laiendama," lisas ta.