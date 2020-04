Lasteetenduste Kodufestival kutsub lapsi teatrisse

Heategevusfondi Aitan Lapsi eesmärk on kogutud annetuste abil innustada lapsi ning tuua teater, kunst, kirjandus, muusika ja sport lastele lähemale. Ligi 9 tegevusaasta jooksul on fond pakkunud kultuurielamusi rohkem kui 171 000 lapsele üle Eesti See on saanud teoks tänu lahketele annetajatele, kes on vajutanud 367 taaraautomaadile paigaldatud annetusnuppu.