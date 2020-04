Juhtkiri: teistmoodi rannahooaeg

Loodetavasti on tänavusel rannahooajal etteheideteks vähem põhjust, sest maakonna suuremates supelrandades Haljala ja Viru-Nigula vallas toimetavad ja sõeluvad liiva kaks Ameerikast saabunud imemasinat, mida vähemalt Haljala vald on pikisilmi oodanud.

Elu läheb edasi ja ka heakord avalikes randades nõuab järjest enam tähelepanu. Tänapäevane tehnika lihtsalt hõlbustab tööd, milleks varem kulus tublisti aega ja vaeva. Küllap on tulemuski nüüd kordades parem ning suvitajad rahul: tõenäosus, et terava servaga klaasikild jalga lõikab, on hulga väiksem, lootus liiva sisse pudenenud autovõtmed ühel hetkel siiski kätte saada seevastu suurem.

Ametlik rannahooaeg avatakse 1. mail. Kas ilmataat siis juba ka rannamõnusid lubab nautida, on iseasi, kuid omavalitsused on üldjuhul selleks ajaks oma kohustused täitnud ja ranna nii-öelda töökorda sättinud. Olgu siis veepiir nii kaugele taandunud, kui see parasjagu on, selle eest ei saa ükski vald ega vallajuht vastutada.