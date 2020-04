Olen mitmelt laste poolest rikkalt tuttavalt kuulnud, et nii terved kui viimase kuu jooksul pole nende järglased ammu olnud. Isegi nohu ei ole mitte kellelgi. Muidu oli ikka nii, et üks tõi lasteaiast ühe, teine koolist teise viiruse kaasa ning järgemööda oli vaja kõiki põetada. Aga nüüd on terve kuu olnud selles suhtes mureta – püsitakse kodus, kontakte pole ja seega ei haagi ka viirushaigused end külge.