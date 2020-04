Töökohtade tugioksjon – kas tõhus leevendus kasvavale töötusele?

Eriolukorrast tingitud maakonna ettevõtete tellimuste vähenemise ja ka ettevõtete tegevuse seiskumise tõttu on alanud, ja paraku kipub jätkuma, töötajate koondamine ning töötuse kasv maakonnas. Erilise löögi all on Viru-Nigula vald, kus Kunda Nordic Tsemendi ärimudeli muutusest tingitud suur ning partnerettevõtetele üle kanduv töötajate koondamine toob kaasa piirkonna pikaajalised sotsiaalsed probleemid. Ühiskonnal, kohalikul võimul ja töötukassal tuleb kinni maksta sotsiaalse mullistumise järelmid.