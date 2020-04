Kunda jäätmejaam on taas avatud

Kolmapäevast on avatud Kunda jäätmejaam. Valla keskkonnaspetsialist Heiko Källo ütles, et jäätmeid saavad tuua vallaelanikud ja võõrad. FOTO: Vladislav Musakko

Kolmapäevast on taas avatud Kunda jäätmejaam. Jäätmeid saab sinna viia kolm korda nädalas: teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti. Riiklikel pühadel on jaam suletud. Eriolukorra tõttu on jäätmejaamas range töökorraldus, selle külastajad peavad järgima kõiki antud juhiseid.