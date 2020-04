Distantsõppe probleem: õpilased osalevad valikuliselt või üldse mitte

Õpetaja on, aga teda, keda õpetada, ei ole. Distantsõppel on mureks õpilased, kes osalevad õppes vähe ja valikuliselt. FOTO: Maila Visnap

Distantsõppel koolid on hädas lastega, kes ei täida koolikohustust. Probleem on olnud üleval kogu aeg, kuid koduõppel olles on õpilastel lihtsam kadunud olla. Lahenduse, kuidas piltlikult öeldes laps õpetaja kaamera ette tagasi tuua, peavad koolid ja omavalitsused koos leidma.