Goldbergi masinate ehitus pani päid murdma

Tellijale

Rakvere reaalgümnaasiumi õpetajad Agne Jõgis ja Laura Herm ehitasid esmalt kumbki valmis enda Goldbergi masina, et õpilasi motiveerida ja eeskujuks olla. Õpilastele eeskuju näidates tõestasid õpetajad, et ka kodustest vahenditest on võimalik meelepärane masin edukalt valmis ehitada, kasutades selleks niiti, paberit, kaste ja raamatuidki.

Üks koduse ülesande lahendanutest oli Katre Kristiine Kotiesen, kes võttis kasutusele kodused köögiriistad ja venna mänguasjad. Talle oli abiks isa Gunnar Kotiesen. “Väga tore oli koos tütrega seda teha. Ma arvan, et see oli parim osa kogu ettevõtmisest,” lausus Gunnar Kotiesen. Ta lisas, et kodusest ülesandest kuulda saades ei viinud ta esimese korraga häält ja pilti kokku. Et mõista, mida kujutab endast Goldbergi masin, tuli appi võtta Google. Katre Kristiinegi sõnul oli tööülesanne esialgu arusaamatu, ta ei taibanud hoobilt, millega tuleb hakata rinda pistma. Õpilaste õnneks, nagu ütles Katre Kristiine, oli õpetaja protsessi seletanud ja näidanud inspiratsiooniks paari videotki.