Rakvere kompenseerib ka eralasteaedade kohamaksu

Rakvere abilinnapea Laila Talunik rääkis, et halduslepingu alusel osutatakse Rakveres lastehoiuteenust kuni 135 lapsele. "Kohatasu maksumused lapsehoidudes on erinevad, kuid need ei tohi ületada 15 protsenti kehtivast töötasu alammäärast ehk 87,6 eurot kuus," kõneles abilinnapea ja lisas, et sama suur on ka toetuse maksimummäär.