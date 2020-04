Prokuratuur pole noorele häkkerile kahtlustust esitanud

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles, et kriminaalmenetlus alustati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb arvutis olevate andmete või programmi ebaseaduslikku vahetamist, kustutamist, rikkumist või sulustamist, kui sellega on tekitatud oluline kahju, samuti arvutisse andmete või programmi ebaseaduslikku sisestamist, kui sellega on tekitatud oluline kahju. Seadus lubab selle eest süüdlast karistada rahalise karistuse või kuni aastase vangistusega. Alaealisele on seadusandja ette näinud võimaluse karistuse asemel kohaldada mõjutusvahendeid. Aga seni pole prokuratuur kõnealuses kriminaalmenetluses kellelegi kahtlustust esitanud, süüdistusest rääkimata.