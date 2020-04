Noor mees katkestas kriminaaljoobes naisterahva sõidu

"Mul on hea meel, et üha rohkem on mitmeid kodanikke, kes peavad oluliseks liiklusturvalisust ega pea paljuks teavitada politseid, kui näevad joobekahtlusega juhti liiklemas," rääkis Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu. "Antud juhul politseid mitte ainult ei teavitatud kahtlase sõidustiiliga juhist, vaid tal takistati ka edasi liikumast. Loomulikult tuleb joobes inimese takistamise puhul hinnata ka seda, et sellise tegevusega ei pandaks ohtu iseenda tervist. Mida rohkem on kogukonnas inimesi, kes taunivad joobes juhtimist, seda väiksem on tõenäosus, et alkoholi tarvitanuna sõidukit juhtima asutakse."