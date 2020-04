Kolmainu koguduse organist Mart Siimer on aasta kirikumuusik

Mart Siimer on üle viie aasta töötanud Rakvere Kolmainu koguduses, mängides orelit, luues igaks pühapäevaks uusi psalmide antifone, õpetades neid kogudusele ning tehes uusi seadeid koguduse koorile.

EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo märkis, et Siimeri kaks koraaliseadet ilmuvad ka sügisel väljaantavas noodis "Nüüd rõõmsasti kõik laulgem!". "On hea meel sellest, et Mart on innustanud ka ilmalikke koore Rakvere kirikusse tulema ja jumalateenistustel lauluga kaasa teenima, mis aitab jumalasõna levikule piirkonnas kindlasti kaasa ja on omamoodi misjonitööks," rääkis Tuuliki Jürjo.

Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu sõnul on Mart Siimer kirikumuusikuna väga õigel kohal. "Ühelt poolt loob ta heliloojana muusikat, teisalt on tal tohutult suur liturgilise muusika and. Ta oskab kuulata kogudust, näeb, kui kogudus kaasa ei tule, ja on valmis muudatusi tegema. Ta on väga teadlik liturgilises muusikas, teab, mis ja miks seal on," kirjeldas Toompuu. "Ta on südame ja mõttega asja juures ning Kolmainu koguduses saab ta realiseerida oma liturgilisi ideid ning saab neile ka peegeldust."

Mart Siimer ütles, et aasta kirikumuusiku tiitli andmine talle oli suur üllatus. "Ma ei ole täiskohaga organist, vaid pühapäevaorganist, lisaks minule on neli organisti, kes vajadusel mängivad teistel nädalapäevadel vastavalt vajadusele matustel, ristimistel, palvustel. Need on Livia Tungal, Tõnu Vilu, Keio Soomelt ja Marju Metsman," nimetas Mart Siimer.

Eriolukorra ajal ei ole Siimer Rakvere kirikus orelit mänginud, küll on teinud seda pea iga päev Pärnu Eliisabeti kirikus. Nimelt on ta nii Tallinna muusikakeskkooli kui ka muusikaakadeemia õppejõud ning distantsõppele üleminekul oli ta seisus, et tehniline varustus Tallinna-kodus selleks ei sobi. "Aga olen veerand pärnakas, ja kuna mu head tuttavad toimetavad Pärnu Eliisabeti kirikus ning endise õpetaja arvuti ning viimasel korrusel asuv tööruum on vabad, saan neid kasutada," rääkis Mart Siimer. "Olen väga privilegeeritud olukorras, sest Pärnu Eliisabeti kirik on ainus Eestis, kus on kaks suurt töökorras orelit, lisaks kolmas orel kaminasaalis, ja neid ma tõepoolest mängin. Kui on kasvõi pooletunnine paus distantsõppes, saan astuda mõned sammud oreli taha."