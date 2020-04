Peep Veedla: “Usun kindlalt, et trollifolk tuleb, moel või teisel”

Tellijale

Rattamatkal “Kuidas elad, Virumaa?” pedaalimisele kindel ei. Kaunid kontserdid – aasta edasi. Plaadifirma TopTen ja kontserdifirma Berit Kontsert – sektori üleüldine ägamine. Viru Folk – elame – näeme. Selline on seis aastate jooksul eredaid elamusi võimaldanud mehe ettevõtmistega.