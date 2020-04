Traditsiooniliste lõpuaktuste asenduseks otsitakse nutikaid lahendusi

Tellijale

Koolijuhtidel selgust eesootava kohta veel ei ole. Rakvere eragümnaasiumi direktori Anne Nõgu sõnul on raske öelda, millised on haridus- ja teadusministeeriumi väljastatud infost lähtudes võimalused aktused ära pidada ja lõputunnistused kätte anda nende kooli 30 põhikooli- ja 30 gümnaasiumilõpetajale. Praegusel hetkel on tema sõnul igapäevaküsimused, nagu distantsõppe lahendused ja eelarve, olulisemad. “Kindlasti tahan ma läbi mõelda lõpetamise vormi, mis oleks õpilastele meeldejääv,” lausus Anne Nõgu.