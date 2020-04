Tellijale

“Mõtlesime, et maja on kinni, kuid ilmade soojenedes hakkavad inimesed liikuma ja tahame selleks valmis olla,” rääkis Sagadi mõisa peakokk Maren Rits. Piknikukorvi sisuks on Sagadis valmistatud road: käsitööpelmeenid ja -vareenikud, burger, kalaroog, taimetoit, ulukiliha, majakook ja -küpsis, kaasa saab valida nii sooje jooke kui ka veine. “Toitude hinnad tulevad soodsamad kui restoranimenüüs. Ja kui on soovi, saame kaasa müüa kasvõi terve plaadikoogi,” nimetas Rits.