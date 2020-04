Tellijale

Tiimi mänedžer Raivo Tribuntsov kõneles, et pallurid on aidanud kohalikku omavalitsust, patrullides Kadrina ja Hulja vahel ning jälgides neis asulates eriolukorra reeglitest kinni pidamist.

“Mis seal ikka, mehed käivad ja patrullivad, noored teevad kodus kätekõverdusi ja planki. Kõige usinam treenija on meeskonnas praegu treener Andres Sõber,” rääkis Kadrina Karude mänedžer. “Tean, et ta toimetab kodus Padaorus hantlitega, loobib mingit topispalli ja on sellise kepikõnni raja sisse tallanud, kus isegi muru enam ei kasva. Hiljuti ostsid nad abikaasaga jalgrattad. Arvan, et kui Andres sedasi jätkab, siis liitub ta varsti Ain-Alar Juhansoni triatlonitiimiga.”