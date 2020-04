Mõisa kõrvalhooneid ootab uus elu

Tellijale

Teataja, kes ei soovinud oma nime avaldada ja palus end nimetada virumaalaseks, rääkis, et talle saadeti mõisa juures tehtavast hävitustööst videoklipp. Hinnalistest maakividest ehitatud sepikojal oli mehe andmetel katus maha võetud juba nädal-poolteist tagasi. Nüüd mindi kivide kallale. Samuti olevat rasketehnika räsinud maakividest ehitatud talli varemeid. Mehe käsutuses olnud fotod andsid alust oletada, et varemete üks sein oli maha võetud. Samas ta teadis, et ajalooliste hoonete juures ei tohi muinsuskaitseameti loata piltlikult öeldes lillegi liigutada. Seda luba aga mehe sõnul rasketehnikaga varustatud lammutajatel ei olnud. Ja tal oli õigus.