Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et toidupaki kohta on linnavalitsusse laekunud vaid mõni üksik kaebus ja tagasiside on olnud reeglina positiivne. “See on koolitoidupakk, mitte toiduabi,” rõhutas ta ja lisas, et ka haridus- ja teadusministeeriumi suunis on pakkuda lastele täisväärtuslikku toitu, mitte näkse ega maiustusi.