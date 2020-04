Pätsi tahtmisel rajatud Peressaarest on järele jäänud kummitusküla

Kui 1930-ndail eksisteerinuks sotsiaalmeedia, saanuks president Päts seal nii et vähe pole: mida sa, kulla mees, teed, matad riigi raha ja rahva tööjõudu kusagile mülkasse! Toonane rahvusromantiliste sugemetega uusarendus ¬ Peressaare või ka Peresaare asundus ¬ on nüüdseks inimtühi kummitusküla, mis praegusel karantiiniajal on tore matkasiht, sest lihtsam on seal kohata metsisekana kui inimhinge.