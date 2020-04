Pandeemia peatas Rakvere turvakaameratega seonduva

"Kuna praegu on koroonakriis ja kogu riigis kehtib eriolukord, on politseile antud eriülesanded ja sellest tulenevalt on hetkel politseiga läbirääkimised turvakaamerate osas peatunud," nentis Triin Varek. Linnapea sõnul minnakse teemaga edasi siis, kui praegu prioriteediks olev kriisiolukord on möödas. "Rakvere linnal on politseiga väga hea koostöö," jätkas Varek. "Eriolukorrast tulenevalt on tõhustatud politseipatrullide arvu ja lisaks sellele liiguvad linnaruumis ringi vabatahtlike patrullid – seega on turvalisust eriolukorrast tulenevalt tõstetud ja tõhustatud."