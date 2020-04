Eesti Raudtee investeerib 10 miljonit eurot turvangusüsteemide uuendamisse

Turvangusüsteemide uuendamise esimesel etapil aastatel 2020–2024 on eesmärgiks paigaldada uus liiklusjuhtimissüsteem raudteelõikudele Tapa–Narva, Tapa–Tartu ja Tartu–Valga ning uuendada rongikaitsesüsteeme ja liideseid Tartu–Koidula raudteelõigul. Aktsiaseltsi Eesti Raudtee infrastruktuuril on valdavalt kasutusel aastatest 1960–1980 pärit tööjõumahukad liiklusjuhtimise tehnoloogiad, mis oluliselt pärsivad võimalusi tagada raudtee toimepidevus. Seniste tehnoloogiatega jätkamisel on nende vähese töökindluse ning varuosade puudumise tõttu tõenäolised ulatuslikud ja pikaajalised liiklusseisakud või -häiringud, mis on vastuolus riigi strateegilise eesmärgiga suurendada raudtee reisijateveo ühenduskiirusi ja väljumiste arvu.