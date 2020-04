Õppusel Tormikotkas pandi proovile õhutõrjujate taktikalised oskused

"Täna me võime kindlalt öelda, et õhutõrje koosneb mitte üksikutest sõduritest, vaid kokku töötanud allüksustest," sõnas õhutõrjepataljoni tulepatarei ülem kapten Egon Tangsoo ja lisas, et õppusel said sõdurid näidata oma iseseisvust, oskust õigeid otsuseid vastu võtta ning ka meeskonnavaimu.