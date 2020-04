Kolumn: kodu kui kosmoselaev

Tellijale

Lõuna-Hiinas Hainani saarel on 168 nakatunust 162 paranenud ja kuus surnud. Gröönimaal on kõik 11 haiget terveks saanud. Saared on head looduslikud isolaatorid. Sõna “isolatsioon” tuleb itaaliakeelsest sõnast isola “saar”. Veneetsia laguunis asuvat Lazzaretto Vecchio saart on kasutatud katku- ja leeprahaigete varjupaigana. Selle saare nimest tuleb sõna laatsaret. Tänu eraldatusele ei kimbuta “21. sajandi katk” saareriike Naurut, Tongat, Tuvalut ja Kiribatit.