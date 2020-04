Tellijale

Enam kui kuu on õpitud-harjutatud-loodud uutmoodi, veebipõhiselt. Kõik pingutavad ja leiutavad. Kunstiinimesed lennutavad fantaasiat, muusikarahval on keerulisem. Muusade teenrid on tõestanud, et hea tahtmisega on kõik võimalik.