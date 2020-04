HKScan Estonia töötajad said ettevõttelt kingituse

“Eesliini töötajad, kes päästavad inimelusid ja ravivad haigeid, on meie kangelased. Kuid haigust peavad trotsima ka toiduainetööstuse töötajad, et pandeemia ajal ei peaks Eesti rahvas kannatama toiduainete puuduse pärast. Kui üldine soovitus on püsida kodus, siis meie püsime tööl, oleme praegu samas reas ehk eesliinil koos arstide ja teiste hädavajalike ametite esindajatega,” kõneles ettevõtte juhatuse esimees Anne Mere.