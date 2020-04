Veeettevõte suhtub oma kundedesse mõistvalt

“Paarile inimesele, kes on öelnud, et tahaks ikka töömeest näha, oleme selgitanud, et riskigruppi kuuludes võib meie töötaja pahaaimamatult olla viirusekandja. Mis sest, et tal ühtegi sümptomit ei pruugi olla,” kõneles Aruhein.

“Emajõe Veevärgi töötajate ja klientide vahelised kontaktid on viidud nii miinimumini kui võimalik, et vältida nii viiruse saamist kui ka meilt jagamist. Kui tõesti on vaja teha vältimatut tööd, siis on tingimuseks see, et inimene ei tohi asuda samas ruumis ja meie töötajal peavad olema kõik nõutavad isikukaitsevahendid: maskid, kindad, riided. Nii et kui on ikka väga-väga vaja, siis teeme töö ära, aga kõik tingimused peavad olema täidetud.”