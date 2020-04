Kolm proovi tõid näitleja ellu vaheldust

Nüüd oli see novell suvelavastusena taas plaanis püünele tuua, üheks peaosaliseks Rakvere teatri näitleja Tarvo Sõmer, aga kas ja millal asjast asja saab, seda ei tea keegi. Kolm aprilli keskpaigas toimunud proovi olid näitlejale siiski heaks vahelduseks muidu nii hallis argipäevas.

“Need kolm proovi tõmbasid pisut teisele lainele küll,” tunnistas Tarvo Sõmer. “Aga ega see õige töö muidugi polnud. Kuna osatäitjaid on vähe, saime kõiki reegleid ja nõudeid silmas pidades proove teha, aga samas tiksub kogu aeg peas mõte: kas sellel tegevusel ka mingi tagajärg on, kas ja millal see tükk üldse lavale tuleb?”

“Epp Pillarpardi Punjaba potitehast” on vähemalt kahel korral lavastatud Pärnu teatris ja seejärel suvetükina Saueaugu teatritalus. Sel korral oleks tegu Ajateatri lavastusega, etendusi tahetakse anda Ohtu mõisas. Lavastaja on Anne Velt, lisaks Sõmerile mängiksid kaasa Pääru Oja ja Katrin Valkla.

"Arusaadavatel põhjustel ei huvita kultuur praegu kedagi, tööinimesel on hoopis argisemad mured." Tarvo Sõmer, Rakvere teatri näitleja

“Tööpealkiri on tegelikult “Tema taevaliku Õnneküla potitehas” või midagi sellist, sest tegu pole mitte Vallaku novelli otsese dramatiseeringuga, vaid ühes Läti teatris (Liepājas – toim.) etendunud kohandusega, mis on eesti keelde tagasi tõlgitud,” rääkis Tarvo Sõmer. “Aga nagu öeldud, ei tea keegi, mis sellest tükist üldse saab. Pidime mõisas sees mängima, kuid praegu tundub see siiski karantiinireeglite tõttu võimatu. Õue ei saa ka viia – teoreetiliselt saaks ju vaatajakohad üksteisest eemale viia, aga siis mahuks “saali” liiga vähe vaatajaid ja me ei tuleks majanduslikus mõttes toime.”

Rakvere teatri näitlejad on vastastikusel kokkuleppel praegu korralisel puhkusel. Ära on jäänud ka kõikvõimalike seriaalide võtted. “Eks olukord tekitab õõva ja segadust, aga ma ei taha viriseda,” mainis Sõmer. “Arusaadavatel põhjustel ei huvita kultuur praegu kedagi, tööinimesel on hoopis argisemad mured. Samas on ka meiesugustel raske leida optimistlikku perspektiivi. Pole ju teada seegi, millal koduteater jätkab. Istun kodus ja tiksun tund tunni kaupa.”

Tarvo Sõmer on osatäitja kahes teleseriaalis, “Õnne 13-s” ja “Kättemaksukontoris”, ja nendegi võtted jäid päevapealt pooleli. ““Õnnes” jäi minu osalusega seeriatest tegemata üks. Stsenaariumi põhjal pidanuks seal selguma Vissi kadunud piltide saatus,” rääkis näitleja.