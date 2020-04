Sõjaväekasside suguselts asustab Tapa linnakut

Tellijale

Kodutute kasside kolooniad Tapa sõjaväelinnas pole uus nähtus. Neid on üritatud likvideerida, kuid ikka on mõned loomad vabadusse jäänud ja paljunevad taas. Väga tõenäoline, et praeguste kasside esivanemad elasid kunagi ohvitserikassi elu, Nõukogude vägede Eestist lahkumisel neid aga kaasa ei võetud, vaid lemmikud jäeti hoopis tänavale.

Aive on ise aidanud Tapa tänavatelt kasse kinni püüda, et neid steriliseerida ja kastreerida. Ta on aidanud neile uut kodu leida ja tema enda juures on aastate jooksul kodusoojust leidnud kaheksa tänavalt korjatud kassi. “On vastutustundetud inimesed, kes viskavad loomad tänavale või viivad metsa alla. Muidugi on ka neid, kes toidavad, aga see pole lahendus,” rääkis Aive.