Rakvere linna tulbid langesid vandaalide ohvriks

Kohapeal avanes koletu vaatepilt - tulbid on koos pottidega kastidest välja kistud ja mullaga laiali loobitud, haprad õied puruks murtud, vedelemas läbisegi suitsukonide ja joogipurkidega.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on politseid juhtumist teavitatud ja kuna Parkali tänaval on üleval turvakaamerad, on linnapeal vandaalidele sõnum: "Sina, kes sa selle ilu nii jõhkralt rikkusid või tead, kes seda tegi - anna ennast üles, võta ühendust politseiga, sest te jäite turvakaamera salvestusse."