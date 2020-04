Galerii: milline olukord valitseb põlengu üle elanud mini-Rimis?  

Rakvere mini-Rimis levib üle kaupluse vingulõhna. Peamiselt on kauplust räsinud veekahjustused, veidi vähem on laastamistööd teinud tuli.

Kannatada on saanud peamiselt kaupluse see osa, kus asuvad kassad, teistest enam ka alkoholiosakond, mille katusepoolest tulekahju alguse oli saanud.

Siin-seal on põrandale maha kukkunud ehituskonstruktsiooni osasid ja mõned üksikud kaubad. Alkoholipudelid on terved, puuviljad lapilised, liha hapu ja jäätised pehmeks sulanud. Vahetult enne tulekahju saabunud saiad-leivad laos, reedese kuupäevaga ajalehed kassa juures.

Rakvere mini-Rimi kaupluse juhataja Leelo Valk rääkis, et kui ta peale põlengut poodi astus, oli tunne, nagu elu oleks seisma jäänud.

Nädala jooksul on kaupluses oma tööd teinud uurijad. Täna alustavad koristamist kaupluse töötajad. Seejärel hakkab vaikselt selguma kaupade kahjude suurus.

Kuraditosin aastat mini-Rimis töötanud juhataja ütles, et tuli ja vesi ei levinud kaupluses kaugele. "Õnnelik õnnetus oli. Inimesed jäid terveks," nentis Valk.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats rääkis, et neil ei ole uurimise tulemuse kohta täpsemat infot. "Meile pole teada antud kinnitatud põhjust, millest tuli võis alguse saada. Samuti ei ole hetkel võimalik ka kahju suuruse osas midagi kommenteerida, sest kindlustusega koostöö veel käib. Kuna uurimine ei ole veel lõppenud, pole me saanud ka poe edasise saatuse osas otsuseid teha," ütles Bats.

Kannatada saanud kaupade kohta lausus vastutustundliku ettevõtluse spetsialist, et kuna juhtumiga on seotud kindlustus, otsustab kindlustaja, mis nendega edasi tehakse. "Meie omalt poolt saame vaid soovitada, et riknenud pakendiga kõlblikud kaubad läheksid toidupanka," lausus Katrin Bats.