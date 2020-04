Muusik Kelly Vask andis välja uue muusikapala

Viljandis baseeruv Lääne-Virumaa juurtega Kelly Vask sõnab enda uue loo "Kind of Hard" kohta, et lugu lihtsalt tuli ühes jutis temast välja. "See on justkui mingi peatükk elust, millele sai punkti asemel lõppu koma pandud ja korraliku lõpetuse mitte saamine ajas natukene hulluks," kommenteeris Kelly Vask keerukat lugu muusikapala sündimisest.