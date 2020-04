Tamsalu vaksalis käivad talgud aastaringselt

Ülemaailmsete talgupäevade traditsiooniline ärajäämine tegijaid ei morjenda. Nii on Tamsalus asuv MTÜ Wana Waksal ja selle eestvedaja Raili Freienthal välja kuulutanud turvalised talgud vanas vaksalihoones. Hoonetes, kus Raili Freienthali sõnul on ruumi piisavalt, et kinni pidada eriolukorra 2+2 meetmest, käib vilgas töö juba aastast 2018.

Lapsepõlveunistusest reaalsuseks

Kohaliku Tamsalu elanikuna möödus Raili Freienthal lapsepõlves koolibussiga pea iga päev kitsarööpmelise raudtee vaksalist ja selle juurde ehitatud elamust Tamsalu tammepargi serval, unistades seal elamisest. Unistused, need pruugivad täituda, mida ilmestab eredalt fakt, et hoonete uuteks omanikeks on juba mõned aastad olnud perekond Freienthalid.

Aastaringsed talgud Tamsalu vaksalis

Vanad vaksali hooned, kus aastaid tagasi lisaks ooteruumiga jaamahoonele asus ka postkontor, telefonikeskjaam, söökla ja erapood, on päev-päevalt uut ilmet võtmas. Esimeste töötalgudega 22. mail 2018 aastal alustanud Raili Freienthali visioon on suurejooneline - kohvik, hubane kontserdisaal, lille- ja kingipood, muusikatuba ning muuseumivääriline tuba põnevatele leidudele. "Kultuurikoda," annab Raili Freienthal naljatledes kohale nimetuse.

Lähipäevil aknad ette saava maja kohta on Freienthali sõnul kohalikel vaid hea meel. "Alguses ei usutud, et asja päriselt kätte võtame," kostis Raili Freienthal. Ta lisas, et kui ühele majaosale katus peale sai, jõudis tõdemus ka kohalikeni - nad tõesti teevad aastaid tühjana seisnud hooned korda. Ehitustöid viiakse läbi vabatahtlike abiga aastaringselt.

Koristustööd kui igapäevane aaretejaht

Põnevate avastusteta ei möödu ükski töötund. Nii on Raili Freienthal 1890. aastal valminud hoonete koristustööde käigus leidnud nii kuldkõrvarõnga kui ka üle saja aasta vanused pokaale. "Ma olen alati väga õnnelik siia tulles," lausub ta rahulolevalt ja nendib, et kuigi hooneid isiklikuks elamispinnaks ei ehitata, tunneb ta end juba praegu alal viibides, kui omas kodus.