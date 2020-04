Miks peab ka suvekodus kindlasti vinguandur olema?

41% neist, kel suvilas vinguandurit veel pole, ei kavatse seda ka lähiajal paigaldada. "Seda, miks suvilasse andurite paigaldamine plaanis ei ole, põhjendatakse ennekõike asjaoluga, et seal ei köeta, ei käida kütteperioodil või viibitakse väga lühikest aega," ütles G4S Eesti valvedivisjoni direktor Villu Õun.

Villu Õuna sõnul on siiski ülioluline paigaldada vinguandur suvilasse ka siis kui seal käiakse mõned korrad aastas. "Kui seal ööbitakse ja pliidi või ahju alla tuld tehakse, siis tuleb öömajalisi kaitsta. Vingugaas ei anna esimesel eksimusel andeks, vaid tapab alati, kui ta tuppa lahti lasta," põhjendas Õun vinguanduri vajalikkust.

Suvekodude küttekollete hooldamisse kiputakse ka lõdvemalt suhtuma, avaldas Villu Õun lisades, et kokkuhoiu mõttes jäetakse korstnapühkija kutsumata, sest nii tihti ei köeta. "Sedasi ei märgata võimalikke probleeme küttekehades," selgitas Villu Õun. Ta selgitas, et vinguandur annab kohe märku, kui küttekoldest suitsu või vingu tuppa tuleb.

"Kõige tähtsam on loomulikult hoida oma suvekodu küttekolded korras ja hooldada neid regulaarselt. Aga vinguandur peab inimeste turvalisuse hoidmiseks olema ka siis kui korstnapühkija on käinud. Nii nagu me ei näe ega tunne ninaga eluohtlikku vingugaasi, ei märka inimesed sageli ka probleemi oma küttekolletes," rõhutas Õun.