Eesti politseimuuseum kogub politseiteemalisi fotosid

Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa ütles, et nad on tänulikud kõikidele, kes on vastanud nende varasematele kogumisüleskutsetele ning annetanud muuseumisse oma politseitööga seotud esemeid ja vormiriided. "Meil oli kavas avada vormiriiete ekspositsioon juba käesoleval aastal, kuid keerulise olukorra tõttu on praegu näituse ettevalmistavad tööd peatunud," rääkis Andrus Eesmaa ja lisas, et muuseumile võib jätkuvalt pakkuda ka muid politseitöö ja tegevusega seotud esemeid, kuid enne oleks hea muuseumiga konsulteerida.