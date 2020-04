Koroonapandeemia tõttu lükkub eksminister Marti Kuusiku kohtuasi edasi

Viru maakohtu pressiesindaja Mailis Õunaaed ütles, et prokuratuur on esitanud taotluse istungite edasilükkamiseks tulenevalt eriolukorrast ja sellega on nõustunud ka üks kaitsjatest. "Seega suure tõenäosusega istungit ei toimu," lisas ta. Kohtunik Heli Väinaste sõnul ei saagi istungit toimuda, kui pooled kohale ei tule.

Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti on varem Virumaa Teatajale selgitanud, et kohtud kasutavad lihtsamates menetlustes elektroonilisi sidevahendeid. Üldmenetluses on elektrooniliste sidevahendite kasutamine seoses menetlusele seatud tingimuste tõttu keeruline. Üldmenetluses on eriolukorra ajal võimalik istungeid pidada ka kohtusaalis. Mõlema variandi puhul peavad kõik protsessi osalised selleks nõusoleku andma.