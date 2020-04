Registreeritud töötute arvu kasv aeglustub

Registreeritud töötuse määr oli 26. aprilli seisuga 7,4%, kõrgeim on see Ida-Virumaal 12,9% ja madalaim Hiiumaal 4,4%, Lääne-Virumaal oli töötuse määr 8,3%.

Lääne-Virumaal on registreeritud töötuid 2037, Eestis kokku 47 889 inimest. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud Eestis 11 178 inimese võrra. Eelmisel nädalal (20.04.2020 – 26.04.2020) võeti töötuna arvele 1766 inimest (nädal varem 2501 uut registreeritud töötut). Varasematel nädalatel eriolukorra kehtestamisest pole uute registreeritud töötute arv jäänud alla 2000.

Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate kolm asutust, kes kavandavad koondada 84 töötajat. Töötasu hüvitise avalduse esitas möödunud nädalal 529 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 1468 inimesele. Kokku on kolme nädala jooksul avalduse esitanud 6158 asutust, kes on taotlenud hüvitist 32 209-le inimesele. Töötasu hüvitiste kogukulu on tänaseks 26 047 650 eurot. Lääne-Virumaal on hüvitisi saavaid asutusi 182, kus kokku töötab hüvitise saajaid 797.