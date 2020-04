Kadrinas tekitab pingeid mitmeti mõistetav silt

Tellijale

Hetkeks tõmbab sõnum sildil ning seda kinnitav vaatepilt kere kangeks ja sunnib sammukese taganema. Kuid rada pole rohtunud ja inimesed pidavat siiski siin jalutamas käima. Ettevaatlikult edasi liikudes selgub siiski, et koertel on kaelas elektriline kaelarihm, mis hoiab neid territooriumi piirides. Hoovil toimetab peremees, kes on nõus range sildi sisu ja tekkelugu selgitama.