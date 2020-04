Endisaegne Nurga aiakeskus ärkab taas ellu

Aastakümneid tagasi avas Lillebergide perefirma Rakvere äärelinnas populaarse aiakeskuse, praegu on selle omanik Jõhvi Kaubahoov ja viimati oli üürnik Mõdriku Iluaed. Ühel hetkel aga aiaäri seal lõppes ning omal ajal Arnold Annusti projekti järgi rajatud aed-müügiplats rohtus.

Juhan Kunderi Seltsi Aiasõprade Klubi avas eelmisel aastal Sõmerul Inglise Aia nime kandva aianduspoe ning võttis nõuks ka Nurga aiakeskuse üürile võtta. Talgutega on aiasõbrad käinud juba eelmisel sügisel ning sel kevadel ala hooldamas ja korrastamas.

“Siin ei ole kaua hooldustöid tehtud ning tekkinud oli korralik džungel,” rääkis OÜ Inglise Aed juhatuse liige Tarmo Kesküla. Nüüdseks on aed kontrolli alla saadud, kuid palju plaane on veel teoks tegemata.

Aiakeskusest saab osta Eesti kasvatajate lilletaimi, puid-põõsaid, samuti muldasid. “Ja kui kellelgi on mõne taime soov, mida meil ei ole, siis võib teada anda ja me kindlasti tellime,” lisas Kesküla.

“Puhas rõõm, et Inglise Aed areneb ning et meie aiasõbrad on nii tublisti alati abis,” rääkis Räpina aianduskooli maastikuehituse alal lõpetanud Maia Simkin Kunderi seltsist.