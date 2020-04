Kõigele krooniks veel nii mõnigi “Korona”

Rukkilille meenutav jumikas on tänuväärne ja väga leplik lill ka algajale aednikule. Ehk aretatakse ka mõni uus jumikasort, mil nimeks “Corona”. FOTO: Silja Joon

Sõna “koroona” oleme viimasel ajal kuulnud sageli. Ja see ei tekita sugugi häid emotsioone. Sõnal pole aga häda midagi – mitmes keeles tähendab see krooni ning niisugune nimi on antud nii mõnelegi taimesordile.