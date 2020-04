Tellijale

Linnavõimud hindasid kahju 140 eurole. “Linnailu on tasutud meie kõigi ühisest rahakotist. Et seda ei väärtustata, et inimeste tööd ei väärtustata, teeb haiget,” sõnas Rakvere linnapea Triin Varek ja lisas, et eelmisel kolmapäeval istutatud lilled olid jõudnud linnaruumi kaunistada vaid paar päeva.