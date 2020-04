Avalik kiri kaitseväe juhatajale: Tapa mõis sobiks Eesti sõjaajaloo tutvustamiseks

Tellijale

Pean garnisonilinnas väga oluliseks ajaloo, sealhulgas sõjaajaloo säilitamist. Tapa on saanud ajalootormides rängalt räsida – südalinna hävitas peaaegu täielikult augustis 1941 hävituspataljon ning pommitamistega laastati järelejäänut. Säilinud ajalooliste hoonete korrastamisega on võimalik linna esteetilist ilmet oluliselt parandada. Tapa mõis on piirkonna asustusajaloo jaoks oluline maamärk ning arvatavalt on linna nimi pärit kunagiselt mõisaomanikult.