Kultuuri käekäik sõltub igaühest

Tellijale

Tekstivaldamisega pole mul kunagi probleemi olnud. Miks ma seda teen? Ma pole juba kolm aastat ühegi teatri hingekirjas. Ilmselgelt ei mängi ma enne sügist ühtegi etendust. Aga ikkagi ma teen seda ... Usun, et paljud mu teatrimaailma kaasteelised mõistavad, millest ma räägin. Veelgi enam. Nad toimivad samuti. Miks? Et ennast vormis hoida ... Et mitte publikule pettumust valmistada, kui eesriie kord uuesti avaneb ... Et mitte ...