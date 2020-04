Urmas Pilter ehk Puna on aidanud aastate jooksul mängukõlblikuks saada suurel hulgal platse ning võib seetõttu ilmselt une pealt öelda, mida ja kuidas on vaja teha, et kevadhoolduse järel võiks tennisemängu täiel rinnal nautida. FOTO: Ain Liiva