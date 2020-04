Tapa mõisahoone saatus kütab korralikult kirgi

Tellijale

ICOMOS-i Eesti komitee esimees Riin Alatalu ütles, et Tapa mõisa väga halb seisukord on kahetsusväärne tõsiasi. “Samas on lammutamisotsus võetud vastu hoone väärtuseid kaalumata, tegemata on isegi nõutav ajalooline õiend, kus peavad kajastuma andmed enne 1940. aastat ehitatud ehitise kohta, hoone ehitamise ajaloo kohta, säilinud väärtuslike detailide loetelu koos fotodega ja ettepanekud nende taaskasutamiseks,” väitis Alatalu.

Tapa vallavanem Riho Tell rääkis, et muinsuskaitseamet on mõisahoone lammutamise kooskõlastanud. “Nende soov oli, et põlengust alles jäänud keldrid ning vundamendiosa jääks alles ning eksponeeritaks kui tükike osast Tapa ja ka Eesti sõjaajaloost,” lausus Tell. Ta lisas, et muinsuskaitseamet pakkus ka abi ajaloolise õiendi koostamisel.