Lääne-Virumaal koroonaviiruse testide positiivseid tulemusi ööpäevaga ei lisandunud

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev ütles, et tõepoolest olid eile haiglas tehtud kolme patsiendi testil positiivsed vastused ning õhtul ja öösel asuti haiglas tööd ümber korraldama. "Vajalik oli teha töögraafikud ümber, sest osa personalist oli vaja teatud perioodiks töölt karantiini saata, mitmed vastuvõtud oleks ära jäänud. Kui hommikul saabusid aga kordustesti tulemused ja need olid negatiivsed, siis hingasime kergendatult," rääkis Suurkaev.

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus selgitas, et kui terviseameti koroonakaardi andmetel on Lääne-Virumaal 17 koroonaviiruse suhtes positiivse proovi andnut, on neid tema andmetel 13. "Erinevus tuleneb sellest, et infosüsteemis on inimesed rahvastikuregistri järgi, mina arvestan aga tegelikku elukohta ja olen suhelnud ka perearstidega," rääkis Marje Muusikus. "Ka on minu andmetel kõik 13 haiget tänaseks kenasti paranenud."