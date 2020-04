Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht: Lääne-Virumaal pole ühtegi registreeritud koroonahaiget

Hozmann ei julgenud öelda, et Lääne-Virumaa on Eestis ainus nii-öelda koroonavaba maakond. Ta pakkus, et Läänemaal oli samuti vähe haigeid. Küll aga sõnas regionaalse kriisikomisjoni juht, et selline tulemus on saavutatud kehtestatud reeglite sihipärase järgimisega.

Holzmanni sõnul on vaja kriisist väljumisel teha tarku otsuseid, millele peab järgnema tark käitumine. See, et riigi eriolukorra tööde juht peaminister Jüri Ratas lubas avada välised treening- ja virgestusväljakud, tähendab Holzmanni sõnul võimaluse andmist. Et neid avades peab arvestama kehtestatud reeglitega, nende seas sellega, et pärast igat treeningut vahend desinfitseeritakse või tehakse seda vähemalt iga nelja tunni möödudes. Nüüd peab väljakute haldaja mõtlema, kas neid avades suudab ta täita pandud kohustusi või mitte.