Ülle Lichtfeldt vestleb publikuga kodust

Valdur Mikita raamatust “Kukeseene kuulamise kunst” pärinevad sõnad juhatavad kohtumise sisse nõnda: “Läänemeresoome elutunnet kehastab kõige paremini kukeseen. Kukeseen ei ussita, ta on optimistlik ja särava loomuga igivana seen – järelikult läänemeresoomlane! Pealegi on inimesed ja seened omavahel sugulased. Vähemasti olid – enne seda, kui inimene ära pööras. Evolutsiooniharult, mis leiutas haldjad, võlurid, ööbiku ja kukeseene.”