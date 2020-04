Galeriis saab vaadata Maad kosmosest

Rakvere linnavalitsuses näituse videoavamisel ütles Anu Noorma Tartu observatooriumist, et rahvusvaheline Maa päev on märk sellest, kuidas planeet Maa muutub meile kõigile iga päev olulisemaks, ning Maa päev on teadlikkuse kasvatamine igapäevaste sammudega, nagu on kevadine aialindude loendus, hiljutine pokude kaardistamine ja muud sellised ettevõtmised.